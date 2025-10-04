Губернатор Дрозденко: В Киришах после атаки ВСУ произошло возгорание в промзоне

По словам местных жителей, около трёх часов ночи на окраине города были слышны характерный звук пролетающих БПЛА и несколько последующих взрывов. Очевидцы также сообщают о нескольких ярких вспышках в небе.
Губернатор региона Александр Дрозденко рассказал о работе расчётов противовоздушной обороны. Есть возгорание в промзоне, пожарные службы приступили к тушению.
Ранее опасность атаки беспилотников была объявлена в воздушном пространстве Ленинградской области. В некоторых районах также возможно временное ухудшение качества мобильной связи.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше