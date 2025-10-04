Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Дрозденко: В Киришах после атаки ВСУ произошло возгорание в промзоне

Жители города Кириши в Ленобласти сообщают о взрывах в небе над городом. По предварительным данным, уже уничтожено несколько украинских беспилотников, сообщает SHOT.

Источник: Life.ru

По словам местных жителей, около трёх часов ночи на окраине города были слышны характерный звук пролетающих БПЛА и несколько последующих взрывов. Очевидцы также сообщают о нескольких ярких вспышках в небе.

Губернатор региона Александр Дрозденко рассказал о работе расчётов противовоздушной обороны. Есть возгорание в промзоне, пожарные службы приступили к тушению.

Ранее опасность атаки беспилотников была объявлена в воздушном пространстве Ленинградской области. В некоторых районах также возможно временное ухудшение качества мобильной связи.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше