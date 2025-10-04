Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинский БПЛА сбили в Ленобласти

Системы ПВО сбивают беспилотники над городом Кириши в Ленинградской области, в результате в промзоне возник пожар, который уже тушат пожарные. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.

Системы ПВО ликвидировали дроны над городом Кириши.

Системы ПВО сбивают беспилотники над городом Кириши в Ленинградской области, в результате в промзоне возник пожар, который уже тушат пожарные. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.

«ПВО работает по БПЛА в Киришах. Есть возгорание в промзоне. Пожарные службы приступили к тушению», — написал Дрозденко в своем telegram-канале.

В регионе ранее объявили опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленобласти. Губернатор предупредил жителей о возможном понижении скорости мобильного интернета.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше