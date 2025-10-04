«Сердце матушки-земли»: штурмовавший Капитолий в костюме шамана американец Ченсли передал привет Путину

Джейкоб Ченсли стал своеобразным символом того дня. Его изображение в головном уборе с рогами, меховой шапке и с раскрашенным лицом широко распространилось в СМИ. После неудавшегося штурма Ченсли был задержан, а затем осужден: суд приговорил его к тюремному сроку, штрафу в размере двух тысяч долларов и трем годам условного надзора после освобождения. В марте 2023 года он был освобожден.