Пламя уничтожило два дома и баню в СНТ в Хабаровском крае

Ночью в селе Хурба в СНТ загорелась баня, а следом загорелся и расположенный рядом дом. Пожарные сумели не допустить, чтобы пламя перекинулось на соседние участки. Изнутри вынесли два газовых баллона, которые могли взорваться в любой момент.