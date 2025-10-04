Ричмонд
Пламя уничтожило два дома и баню в СНТ в Хабаровском крае

Причины возгораний выясняют сотрудники МЧС.

Источник: Комсомольская правда

В Комсомольске и окрестностях за сутки сгорели два частных дома. Оба пожара произошли в садовых товариществах. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Утром загорелся дом в СНТ «Хумми». Когда на место прибыли пожарные, деревянное строение уже полностью полыхало. Борьба с огнем заняла чуть больше двух часов — дом площадью около 20 квадратных метров спасти не удалось.

Ночью в селе Хурба в СНТ загорелась баня, а следом загорелся и расположенный рядом дом. Пожарные сумели не допустить, чтобы пламя перекинулось на соседние участки. Изнутри вынесли два газовых баллона, которые могли взорваться в любой момент.

После тушения специалисты МЧС приступили к проверке. Сейчас дознаватели выясняют, что стало причиной возгораний.