Сбитый БПЛА и ограничения интернета: что известно об атаке ВСУ на Ленобласть

В результате атаки БПЛА случился пожар в промзоне.
В ночь на 4 октября над Ленинградской областью сбили неопознанный объект, который оказался украинским БПЛА. По заявлению губернатора региона Александр Дрозденко, дрон заметили над городом Кириши. В результате атаки БПЛА в промзоне города разгорелся пожар. Обо всем, что известно про атаку дронов — в материале URA.RU.
Предупреждение от властей.
Власти Ленинградской области объявили беспилотную опасность в связи с появлением беспилотных летательных аппаратов в небе региона. Жителей также предупредили, что для обеспечения безопасности возможны временные ограничения работы интернета.
Сбитый дрон над Кириши.
Ночью 4 октября небо Ленинградской области было под защитой сил ПВО. Украинский дрон был сбит в Киришах. В результате этого случилось возгорание в городской промзоне. На место оперативно прибыли пожарные службы и приступили к тушению.
Пострадавшие в результате атаки.
После отражения дронов выяснилось, что пострадавших среди мирного населения нет. Пожар случился в промзоне Кириша, где сейчас работают пожарные.
