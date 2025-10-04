Ричмонд
Сбитый БПЛА и ограничения интернета: что известно об атаке ВСУ на Ленобласть

В ночь на 4 октября над Ленинградской областью сбили неопознанный объект, который оказался украинским БПЛА. По заявлению губернатора региона Александр Дрозденко, дрон заметили над городом Кириши. В результате атаки БПЛА в промзоне города разгорелся пожар. Обо всем, что известно про атаку дронов — в материале URA.RU.

В результате атаки БПЛА случился пожар в промзоне.

В ночь на 4 октября над Ленинградской областью сбили неопознанный объект, который оказался украинским БПЛА. По заявлению губернатора региона Александр Дрозденко, дрон заметили над городом Кириши. В результате атаки БПЛА в промзоне города разгорелся пожар. Обо всем, что известно про атаку дронов — в материале URA.RU.

Предупреждение от властей.

Власти Ленинградской области объявили беспилотную опасность в связи с появлением беспилотных летательных аппаратов в небе региона. Жителей также предупредили, что для обеспечения безопасности возможны временные ограничения работы интернета.

Сбитый дрон над Кириши.

Ночью 4 октября небо Ленинградской области было под защитой сил ПВО. Украинский дрон был сбит в Киришах. В результате этого случилось возгорание в городской промзоне. На место оперативно прибыли пожарные службы и приступили к тушению.

Пострадавшие в результате атаки.

После отражения дронов выяснилось, что пострадавших среди мирного населения нет. Пожар случился в промзоне Кириша, где сейчас работают пожарные.

Фото: инфографика URA.RU.

