МЧС: На Камчатке зафиксировали 32 афтершока за последние 24 часа

Тридцать два афтершока магнитудой до 6,4 зарегистрированы у берегов Камчатки за минувшие сутки. Об этом сообщили представители Главного управления МЧС России по Камчатскому краю. Три подземных толчка ощутили жители региона.

Источник: Life.ru

«За сутки произошли 32 афтершока магнитудой от 3.7 до 6,4. Три из них ощущались жителями края», — проинформировали в ведомстве.

В регионе продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным учёных, возросла после мощного землетрясения 30 июля. В ведомстве также добавили, что учёные пристально наблюдают за активностью вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Камбального и Крашенинникова, и настоятельно рекомендуют жителям и гостям региона не приближаться к ним.

Ранее у побережья Камчатки зарегистрировали сразу 29 афтершоков, один из них ощутили жители региона. Спасатели добавили, что учёные продолжают фиксировать повышенную вулканическую активность после мощного землетрясения 30 июля. Под пристальным наблюдением остаются шесть камчатских исполинов.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

