МЧС: На Камчатке зафиксировали 32 афтершока за последние 24 часа

В регионе продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным учёных, возросла после мощного землетрясения 30 июля. В ведомстве также добавили, что учёные пристально наблюдают за активностью вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Камбального и Крашенинникова, и настоятельно рекомендуют жителям и гостям региона не приближаться к ним.