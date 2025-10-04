В Приморье полицейский попался на мошенничестве с конфискованным автомобилем

В Уссурийске разгорается нешуточное дело, в центре которого оказался сотрудник местного отдела полиции. Следственный комитет Приморья завел уголовное дело против правоохранителя по статье о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на следком края.
Как выяснилось, полицейский не просто нарушил закон — он злоупотребил служебным положением самым наглым образом. Фигурант дела, пользуясь доверием коллег, похитил автомобиль, который находился на ответственном хранении в отделе полиции.
Мужчина присвоил конфискованную машину и целый год использовал ее как личную. С февраля по октябрь 2025 года он спокойно разъезжал на автомобиль, который должен был храниться в специальном месте.
Сейчас горе-полицейский уже не патрулирует улицы — он находится под домашним арестом. Расследование дела находится под особым контролем: оперативное сопровождение осуществляет УФСБ России по Приморскому краю.
Реакция руководства не заставила себя ждать. В УМВД Приморья заявили, что сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Более того, ему грозит наказание в соответствии с действующим законодательством.
Ранее мы писали, что двое местных жителей обвиняются в многомиллионных обманах при перевозке и покупке машин, пострадали 49 человек.