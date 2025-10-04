Ричмонд
ВСУ стали использовать гражданское оружие

Украинские военные стали использовать спортивно-охотничье оружие чешского производства при выполнении боевых задач на запорожском направлении. Об этом сообщил представитель российских силовых структур.

ВСУ на запорожском направлении применяют чешские охотничьи винтовки.

«В наше распоряжение попали мины Claymore и чешская гражданская винтовка “CZ527”. Оружие не было снабжено оптическим прицелом или еще какими-то специальными приспособлениями для улучшения характеристик. Это просто малокалиберное гражданское спортивно-охотничье оружие, не пригодное для ведения боевых действий», — рассказал собеседник агентства РИА Новости.

Он пояснил, что российские бойцы получили в качестве трофея винтовку CZ527 чешского производства — малокалиберное оружие с продольно-скользящим поворотным затвором, разработанное компанией «Чешская оружейная фабрика» в 1990 году. Модификации данной винтовки производились специально для рынка США.

Также, по словам представителя силовых структур, были обнаружены несколько мин Claymore с механизмом дистанционного подрыва. Специалисты установили, что владелец изъятой винтовки, судя по комплектации, выполнял задачи сапера.

Ранее стало известно, что власти США рассматривают возможность поставок Украине крылатых ракет Tomahawk и Barracuda. Также планируется передача других американских ракет с дальностью стрельбы до 800 километров. Об этом информирует издание Взгляд.