ВСУ стали использовать гражданское оружие

«В наше распоряжение попали мины Claymore и чешская гражданская винтовка “CZ527”. Оружие не было снабжено оптическим прицелом или еще какими-то специальными приспособлениями для улучшения характеристик. Это просто малокалиберное гражданское спортивно-охотничье оружие, не пригодное для ведения боевых действий», — рассказал собеседник агентства РИА Новости.