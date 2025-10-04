Боец Рай из Калининградской области 17 часов вёл бой с 12 украинскими военными

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские военнослужащие активно продвигаются вперёд, оказывая сильное давление практически на все северные пригороды Северска, расположенного в Донецкой Народной Республике. По его словам, удары по северной части города «ослабляют противника», что позволяет российским войскам «продвигаться хоть и небольшими темпами, но на регулярной основе».