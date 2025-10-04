Вулканы Шивелуч и Кроноцкий на Камчатке выбросили пепел на высоту 3 и 9,2 км

Для авиаперевозок введены оранжевый код опасности для Шивелуча и красный для Кроноцкого. Пока осадков пепла в населённых пунктах не наблюдается, но их появление возможно при изменении направления ветра.
А за последние сутки у берегов Камчатки зафиксировали 32 афтершока магнитудой до 6,4. Три подземных толчка ощутили жители региона. В регионе продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным учёных, возросла после мощного землетрясения 30 июля.
Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.