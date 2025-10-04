Вулканы Шивелуч и Кроноцкий на Камчатке выбросили пепел на высоту 3 и 9,2 км

Вулканы Шивелуч и Кроноцкий на Камчатке выбросили пепел. Шивелуч произвёл пепловый выброс на высоту три километра над уровнем моря, шлейф тянется на 58 километров на юго-восток. Кроноцкий выбросил пепел на 9,2 километра, его шлейф протянулся на 85 километров в юго-юго-восточном направлении. Об этом сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) ИВиС ДВО РАН.