Ангарский маньяк Попков бил жертву топором по голове, душил и поджег

Следователь СК опроверг информацию о том, что Михаил Попков в 2011 году сломал женщине 10 ребер.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В мае 2011 года ангарский маньяк Михаил Попков расправился с 36-летней школьной уборщицей. Он встретил женщину в парке Ангарска и заговорил с ней на тропинке. Незнакомка ответила грубо. Экс-милиционер вышел из себя, достал из рюкзака топорик, подкрался сзади и напал. Сибирячка стала 87-й жертвой Попкова. 28 августа 2025 года суд признал его виновным.

В СМИ появились якобы подробности этого преступления. Сообщается, что душегуб якобы «сломал жертве десять ребер, нанес множественные удары топором по голове, а затем сжег ее тело». Однако, как стало известно КП-Иркутск, информация соответствует действительности лишь отчасти. Старший следователь Следственного отдела по Ангарску СУ СКР по Иркутской области Евгений Рожин, который вел дело Попкова, опроверг данные о десяти сломанных ребрах у школьной уборщицы:

— Это неправда. Он наносил множественные удары топором по голове, душил, а затем поджег.

Ранее корреспондент КП-Иркутск прошла по следам маньяка и выяснила подробности одного из последних его убийств.