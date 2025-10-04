Ангарский маньяк Попков бил жертву топором по голове, душил и поджег

В СМИ появились якобы подробности этого преступления. Сообщается, что душегуб якобы «сломал жертве десять ребер, нанес множественные удары топором по голове, а затем сжег ее тело». Однако, как стало известно КП-Иркутск, информация соответствует действительности лишь отчасти. Старший следователь Следственного отдела по Ангарску СУ СКР по Иркутской области Евгений Рожин, который вел дело Попкова, опроверг данные о десяти сломанных ребрах у школьной уборщицы: