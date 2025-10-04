Эксперт Татарников: медведи нападают на людей из-за недостатка корма

Участившиеся случаи нападения медведей на людей связаны с недостатком корма, заявил aif.ru рассказал почётный член Московского общества охотников и рыболовов Семен Татарников, комментируя информацию о появлении животных в Нижегородской, Томской областях и Петропавловске-Камчатском.
Эксперт подчеркнул, что в обычных условиях медведи нападают крайне редко.
«Нападавшие на людей медведи могли недостаточно набрать вес к зиме. Если животное не набрало вес, то становится шатуном, не уходит в спячку. Почему не набран вес? Плохая кормовая база. Так, в этом году в Сибири очень плохой орех, а медведь его любит так же, как малину. Также медведь может проявить агрессию, если его потревожили», — объяснил охотник.
Татарников уточнил, что при встрече с медведем опасно убегать.
«Не надо от него убегать, стоять, и все. Он развернется и уйдет. Пытающегося убежать человека медведь воспринимает как добычу», — объяснил охотник.
Татарников добавил, что в случае встречи с медведицей и медвежатами, нужно постараться «сразу исчезнуть».
«Если в лесу случайно заметите медведицу с медвежатами, то нужно сразу исчезать с того места. Медведица будет агрессивна и может напасть. Медведь в 90% случаев от человека убежит», — уточнил он.
Ранее инструктор по выживанию Дмитрий Алешкин опроверг появившуюся в ряде СМИ версию о том, что семья Усольцевых, пропавшая в лесах Красноярского края, могла стать жертвой медведей.