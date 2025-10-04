Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Татарников: медведи нападают на людей из-за недостатка корма

Участившиеся нападения медведей охотник Татарников объяснил дефицитом кормовой базы. Обычно эти животные редко проявляют агрессию, однако при недоборе веса перед зимней спячкой становятся опаснее.

Источник: Аргументы и факты

Участившиеся случаи нападения медведей на людей связаны с недостатком корма, заявил aif.ru рассказал почётный член Московского общества охотников и рыболовов Семен Татарников, комментируя информацию о появлении животных в Нижегородской, Томской областях и Петропавловске-Камчатском.

Эксперт подчеркнул, что в обычных условиях медведи нападают крайне редко.

«Нападавшие на людей медведи могли недостаточно набрать вес к зиме. Если животное не набрало вес, то становится шатуном, не уходит в спячку. Почему не набран вес? Плохая кормовая база. Так, в этом году в Сибири очень плохой орех, а медведь его любит так же, как малину. Также медведь может проявить агрессию, если его потревожили», — объяснил охотник.

Татарников уточнил, что при встрече с медведем опасно убегать.

«Не надо от него убегать, стоять, и все. Он развернется и уйдет. Пытающегося убежать человека медведь воспринимает как добычу», — объяснил охотник.

Татарников добавил, что в случае встречи с медведицей и медвежатами, нужно постараться «сразу исчезнуть».

«Если в лесу случайно заметите медведицу с медвежатами, то нужно сразу исчезать с того места. Медведица будет агрессивна и может напасть. Медведь в 90% случаев от человека убежит», — уточнил он.

Ранее инструктор по выживанию Дмитрий Алешкин опроверг появившуюся в ряде СМИ версию о том, что семья Усольцевых, пропавшая в лесах Красноярского края, могла стать жертвой медведей.