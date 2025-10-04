Эксперт Татарников: медведи нападают на людей из-за недостатка корма

«Нападавшие на людей медведи могли недостаточно набрать вес к зиме. Если животное не набрало вес, то становится шатуном, не уходит в спячку. Почему не набран вес? Плохая кормовая база. Так, в этом году в Сибири очень плохой орех, а медведь его любит так же, как малину. Также медведь может проявить агрессию, если его потревожили», — объяснил охотник.