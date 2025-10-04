Ричмонд
Губернатор Дрозденко: Над Киришами сбили 7 БПЛА, пожар в промзоне ликвидирован

Силами противовоздушной обороны в небе над городом Кириши Ленинградской области уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. После инцидента возникло горение в промзоне, которое в настоящее время ликвидировано.

Источник: Life.ru

«По информации Роспотребнадзора — экологическая обстановка в норме, превышений по ПДК нет», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ночь на 4 октября жители города Кириши слышали звуки взрывов. Около трёх часов ночи на окраине города были слышны характерный звук пролетающих БПЛА и несколько последующих взрывов. Очевидцы также сообщают о нескольких ярких вспышках в небе. Губернатор Александр Дрозденко рассказал о работе расчётов ПВО и о возникшем возгорании в промзоне, к тушению которого незамедлительно приступили пожарные службы.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

