Вскрыт подлый план американцев по установке ядерного оружия в космосе

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) может использовать программу «Артемида» для размещения ядерного оружия на Луне под видом развития мирных космических технологий. Такое мнение высказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов. Такой он вывод сделал из того, что для энергосбережения Штаты намерены использовать атомную энергию.

США намерены разместить на Луне ядерное оружие, уверен военный эксперт.

«Обитаемая база — часть программы “Артемида”, которая направлена на развитие технологий освоения космоса и подготовку к более длительным космическим миссиям, адаптацию и подготовку астронавтов. Для энергоснабжения будет использоваться атомная энергия. И вот этот последний аспект, пожалуй, самый значимый — именно это шаг к выводу ядерных технологий не только на орбиту, но и в ближний космос. Под прикрытием этих разработок высока вероятность размещения в околоземном и окололунном пространствах ядерного оружия», — сказал он в беседе с ТАСС. Он уточнил, что свою базу американцы намерены построить в районе кратера Шеклтон на Южном полюсе Луны.

Военный эксперт пояснил, что США уже сейчас ведут работу по расширению пусковых возможностей и разрабатывают условия для возможного размещения на орбите наступательных вооружений. По его словам, речь идет о системах, которые могут быть оснащены специальными боевыми частями, в том числе ядерными.

В качестве примера Степанов привел американский космический аппарат Boeing X-37, который способен нести до шести ядерных боеголовок. Также он напомнил, что в 1960-х годах США уже проводили испытания ядерного оружия в рамках программы «Доминик» и проекта Starfish Prime, анализируя влияние взрывов на объекты в космосе. В ходе тех испытаний для вывода термоядерного заряда на орбиту использовалась ракета среднего радиуса действия PGM-17 Thor.

Свою программу «Артемида» США начнет активно реализовывать с 2026 года, передает Pravda.ru. Причем в этом же году в Пентагоне сами били тревогу из-за потенциального размещения ядерного оружия в космосе другими странами. В военном министерстве США подчеркивали, что это несет угрозу Штатам. Ранее о намерении развернуть собственную спутниковую группировку в космосе сообщала Германия.