Вскрыт подлый план американцев по установке ядерного оружия в космосе

«Обитаемая база — часть программы “Артемида”, которая направлена на развитие технологий освоения космоса и подготовку к более длительным космическим миссиям, адаптацию и подготовку астронавтов. Для энергоснабжения будет использоваться атомная энергия. И вот этот последний аспект, пожалуй, самый значимый — именно это шаг к выводу ядерных технологий не только на орбиту, но и в ближний космос. Под прикрытием этих разработок высока вероятность размещения в околоземном и окололунном пространствах ядерного оружия», — сказал он в беседе с ТАСС. Он уточнил, что свою базу американцы намерены построить в районе кратера Шеклтон на Южном полюсе Луны.