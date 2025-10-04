Спасатель Щетинин рассказал о шансах семьи Усольцевых выжить в лесу Сибири

Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин рассказал aif.ru о шансах семьи Усольцевых выжить в лесу Красноярского края.
Напомним, муж, жена и пятилетний ребенок пропали в Партизанском районе. Последний раз их видели возле базы отдыха 28 сентября. Известно, что в воскресенье они уже собирались ехать домой, однако перед отбытием решили прогуляться и направились на машине к скальному массиву Буратино — это место в пяти километрах от поселка Кутурчин. С тех пор об их судьбе ничего не известно, обнаружили лишь их машину. Поиски развернулись в труднопроходимой лесной местности в районе Минской петли в Кутурчинском белогорье. Поисковые работы не прекращаются и ночью.
«Как всегда, мы говорим, что надеяться нужно на лучшее. Если глава семьи или супруга позаботились о походе, взяли с собой определенный запас пищи, одежду, воду, спички и так далее, то при более-менее приемлемом сценарии шансы, что их найдут, довольно высокие. Возможно, они остаются в каком-то месте, где теплее, где легче поддерживать огонь, есть та же вода. В таких условиях можно выживать и день, и два, и четыре», — сказал Щетинин.
Ранее Щетинин назвал aif.ru версии исчезновения Усольцевых в лесу Красноярского края.
В местности, где ведется поиск пропавшей без вести семьи, выпал снег, было обследовано 20 квадратных километров лесного массива в районе скальных образований Буратинко, Мальвинка, а также вдоль прилегающей реки.
Как сообщалось, пропавшая в лесу Красноярского края семья Усольцевых не планировала длительную туристическую прогулку, по крайней мере, своим родным они об этом не говорили.
Ранее инструктор по выживанию Дмитрий Алешкин не исключил причастности к пропаже туристов третьих лиц. Алешкин также опроверг версию, опубликованную рядом СМИ, о том, что семья Усольцевых могла стать жертвой медведей.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения туристов.