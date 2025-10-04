Ричмонд
В Чернигове на Украине прогремели два взрыва

В Черниговской области объявлена тревога с воздуха.

Источник: Аргументы и факты

Взрывы произошли в Чернигове на Украине, информирует телеканал «Общественное».

«В Чернигове был слышен взрыв», — рассказали украинские журналисты.

Первый взрыв прогремел примерно в 02:00 мск. В 04:40 мск стало известно о втором взрыве.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в одном из районов Черниговской области включены сирены.

Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось о взрывах в Киеве и Одесской области.