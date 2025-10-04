Ричмонд
Силы ПВО ликвидировали семь БПЛА в Ленинградской области

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили атаку беспилотников в городе Кириши Ленинградской области, уничтожив семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом этом субботу, 4 октяюря сообщил губернатор области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

По его словам, возгорание, возникшее в промышленной зоне в результате атаки, уже ликвидировано.

— Силами ПВО в небе над Киришами уничтожено 7 БПЛА. Горение в промзоне ликвидировано. По информации Роспотребнадзора — экологическая обстановка в норме, превышений по ПДК нет, — говорится в сообщении.

Ранее жители города Кириши в Ленинградской области сообщили о серии взрывов, которые были слышны в небе над городом около 3 часов ночи.

