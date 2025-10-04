В Ленинградской области из-за дронов загорелась промзона: карта атак на 4 октября

Регионы Росси ночью атаковали не менее семи беспилотников.
В ночь на 4 октября в небе над Россией сбили не менее семи беспилотников ВСУ. Из-за атак, в частности, пострадали Ленинградская и Белгородская области. В первом регионе произошло возгорание на промышленной зоне, спустя около полутора часов его потушили. В Белгородском регионе БПЛА атаковал работающую в поле сельхозтехнику, в связи с чем пострадал водитель. Карта ударов украинских беспилотников — в материале URA.RU.
Условные обозначенияФото: URA.RU.
В каких регионах сбили дроны.
Ленинградская область.
В 02:40 по московскому времени в регионе объявили беспилотную опасность. Также власти предупредили, что на фоне этого может замедлиться скорость интернет-соединения. Губернатор Александр Дрозденко спустя час сообщил, что подразделения противовоздушной обороны уничтожили семь украинских беспилотников в воздушном пространстве над Киришами. В результате падения обломков в промышленной зоне города возник пожар — его оперативно потушили. Согласно данным Роспотребнадзора, экологическая ситуация в районе происшествия остается стабильной — превышения установленных норм по содержанию вредных веществ в воздухе не выявлено.
Белгородская область.
Как написал губернатор региона Вячеслав Гладков в telegram-канале, в селе Ясные Зори беспилотник ВСУ совершил атаку на сельскохозяйственную технику, работающую в поле. В результате происшествия водитель комбайна получил травмы. Он самостоятельно обратился за медицинской помощью: у него диагностировали минно-взрывную травму, кровоизлияние в область глаза, а также ссадины на правой кисти. Для дальнейшего лечения бригада скорой медицинской помощи перевезет мужчину в областную клиническую больницу. Сама сельхозтехника также получила повреждения в результате атаки.
Где объявляли режим беспилотной опасности.
Оренбургская область.
Губернатор Евгений Солнцев сообщил в telegram-канале о введении режима опасности в связи с угрозой атаки дронов на территории региона. Жителям рекомендуется проявлять повышенную осторожность и внимательно следить за последующими официальными уведомлениями областного правительства.
Брянская область.
Глава региона Александр Богомаз написал в telegram-канале о введении соответствующего режима. Жителям рекомендовали не покидать свои дома и укрыться в помещениях без окон и с капитальными стенами. В случае нахождения на улице нужно было проследовать в ближайшее укрытие либо другое безопасное место. Спустя два часа режим отменили.
Воронежская область.
Губернатор Александр Гусев написал в telegram-канале, что в Воронеже и Борисоглебске была объявлена опасность атаки БПЛА. Спустя час ее отменили. Также к 04:36 (по мск) сняли режим опасности в Россошанском районе.
Херсонская область.
Глава региона Владимир Сальдо сообщил вчера в 21:41 (по мск) о введении режима беспилотной опасности. Спустя чуть больше двух часов его отменили. Однако на текущий момент он снова действует.
Пензенская область.
В регионе был установлен режим «Беспилотная опасность». В рамках этого временно ограничена работа мобильного интернета, написал в telegram-канале губернатор Олег Мельниченко. Спустя около шести часов его отменили.