В Ленинградской области из-за дронов загорелась промзона: карта атак на 4 октября

В ночь на 4 октября в небе над Россией сбили не менее семи беспилотников ВСУ. Из-за атак, в частности, пострадали Ленинградская и Белгородская области. В первом регионе произошло возгорание на промышленной зоне, спустя около полутора часов его потушили. В Белгородском регионе БПЛА атаковал работающую в поле сельхозтехнику, в связи с чем пострадал водитель. Карта ударов украинских беспилотников — в материале URA.RU.

Регионы Росси ночью атаковали не менее семи беспилотников.

В ночь на 4 октября в небе над Россией сбили не менее семи беспилотников ВСУ. Из-за атак, в частности, пострадали Ленинградская и Белгородская области. В первом регионе произошло возгорание на промышленной зоне, спустя около полутора часов его потушили. В Белгородском регионе БПЛА атаковал работающую в поле сельхозтехнику, в связи с чем пострадал водитель. Карта ударов украинских беспилотников — в материале URA.RU.

Условные обозначенияФото: URA.RU.

В каких регионах сбили дроны.

Ленинградская область.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ небе над Ленинградской областью сбиты семь беспилотников.

В 02:40 по московскому времени в регионе объявили беспилотную опасность. Также власти предупредили, что на фоне этого может замедлиться скорость интернет-соединения. Губернатор Александр Дрозденко спустя час сообщил, что подразделения противовоздушной обороны уничтожили семь украинских беспилотников в воздушном пространстве над Киришами. В результате падения обломков в промышленной зоне города возник пожар — его оперативно потушили. Согласно данным Роспотребнадзора, экологическая ситуация в районе происшествия остается стабильной — превышения установленных норм по содержанию вредных веществ в воздухе не выявлено.

Белгородская область.

Как написал губернатор региона Вячеслав Гладков в telegram-канале, в селе Ясные Зори беспилотник ВСУ совершил атаку на сельскохозяйственную технику, работающую в поле. В результате происшествия водитель комбайна получил травмы. Он самостоятельно обратился за медицинской помощью: у него диагностировали минно-взрывную травму, кровоизлияние в область глаза, а также ссадины на правой кисти. Для дальнейшего лечения бригада скорой медицинской помощи перевезет мужчину в областную клиническую больницу. Сама сельхозтехника также получила повреждения в результате атаки.

Где объявляли режим беспилотной опасности.

Оренбургская область.

Губернатор Евгений Солнцев сообщил в telegram-канале о введении режима опасности в связи с угрозой атаки дронов на территории региона. Жителям рекомендуется проявлять повышенную осторожность и внимательно следить за последующими официальными уведомлениями областного правительства.

Брянская область.

Глава региона Александр Богомаз написал в telegram-канале о введении соответствующего режима. Жителям рекомендовали не покидать свои дома и укрыться в помещениях без окон и с капитальными стенами. В случае нахождения на улице нужно было проследовать в ближайшее укрытие либо другое безопасное место. Спустя два часа режим отменили.

Воронежская область.

Губернатор Александр Гусев написал в telegram-канале, что в Воронеже и Борисоглебске была объявлена опасность атаки БПЛА. Спустя час ее отменили. Также к 04:36 (по мск) сняли режим опасности в Россошанском районе.

Херсонская область.

Глава региона Владимир Сальдо сообщил вчера в 21:41 (по мск) о введении режима беспилотной опасности. Спустя чуть больше двух часов его отменили. Однако на текущий момент он снова действует.

Пензенская область.

В регионе был установлен режим «Беспилотная опасность». В рамках этого временно ограничена работа мобильного интернета, написал в telegram-канале губернатор Олег Мельниченко. Спустя около шести часов его отменили.

