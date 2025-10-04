В убийстве матери и 11-летнего ребёнка в Якутске заподозрили дочь убитой

Ранее поклонники Ким Кардашьян были потрясены, когда в трейлере нового, седьмого сезона «Семьи Кардашьян» она раскрыла шокирующую правду. Знаменитость призналась, что находилась под угрозой смертельной опасности, поскольку против неё готовился заговор с целью убийства. 44-летняя телеведущая не раскрыла имя заказчика, но намекнула, что это был человек из её ближайшего окружения. О готовящемся преступлении Ким узнала от частных детективов, которых наняла для расследования другого дела.