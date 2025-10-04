Самый кровавый маньяк России признался, как убивал женщин

Признанный самым кровавым маньяком России Михаил Попков, он же «ангарский маньяк» признался, как убивал женщин. Всего на его счету 89 убийств. Из документов, с которыми ознакомились журналисты, стали известны подробности одного из кровавых преступлений. Со слов маньяка, тот однажды поссорился с женщиной, после чего начал ее преследовать, затем начал ее душить, а потом бить топором. Причем все убийства у него накладывались одно на другое.