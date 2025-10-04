Ричмонд
Самый кровавый маньяк России признался, как убивал женщин

«Ангарский маньяк» рассказал, как убивал одну из своих жертв в 2011 году.

Признанный самым кровавым маньяком России Михаил Попков, он же «ангарский маньяк» признался, как убивал женщин. Всего на его счету 89 убийств. Из документов, с которыми ознакомились журналисты, стали известны подробности одного из кровавых преступлений. Со слов маньяка, тот однажды поссорился с женщиной, после чего начал ее преследовать, затем начал ее душить, а потом бить топором. Причем все убийства у него накладывались одно на другое.

«Жестоко избив женщину, он ее придушил, а затем стал бить топором по голове. Тело он затащил в кирпичное строение в парке, облил ацетоном и поджог», — приводят РИА Новости выжимку из документов по делу ангарского маньяка. Это описание убийства 36-летней уборщицы ангарской школы в 2011 году. В тот вечер Попков встретил женщину в парке «Современник» в Ангарске, когда возвращался домой после ремонта квартиры. Между ними произошел конфликт, после чего бывший милиционер набросился на жертву.

Сам Попков, осужденный за 89 убийств женщин, заявил, что отдельные эпизоды сливаются у него в одно целое, поскольку преступления происходили на протяжении десятилетий. Михаил Попков совершал убийства в Иркутской области с начала 1990-х годов. Его арестовали в 2012 году, однако расследование по новым эпизодам продолжается до сих пор. В августе также были афишированы новые подробности дела по маньяку.