Завершено расследование дела о махинациях с жилищными субсидиями Минобороны

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела в отношении экс-заместителя начальника филиала «Южный» ФГАУ «Росжилкомплекс» Минобороны России Сергея Теры о мошенничестве с жилищными субсидиями, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Как заявляли в СК РФ в ноябре 2024 года, уголовное дело было возбуждено в отношении бывшего заместителя начальника филиала «Южный» ФГАУ «Росжилкомплекс» Минобороны России Сергея Теры и ряда других граждан.
В судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости, указано, что расследование дела в отношении Теры завершено, ему окончательно предъявлено обвинение в пособничестве в мошенничестве при получении выплат, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере, а также в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.
По данным следствия, в 2021—2024 годах Сергей Тера, Марина Тера, Ирина Шустова, Залина Каирова и Марина Дзукаева за взятку помогли Геннадию Гаеву и Эльбрусу Тебиеву получить увеличенные жилищные субсидии, внеся в жилищные дела ложные данные, и причинили Минобороны России ущерб в несколько десятков миллионов рублей.