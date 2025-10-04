Завершено расследование дела о махинациях с жилищными субсидиями Минобороны

В судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости, указано, что расследование дела в отношении Теры завершено, ему окончательно предъявлено обвинение в пособничестве в мошенничестве при получении выплат, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере, а также в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.