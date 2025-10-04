Водитель погиб, трое пассажиров попали в больницу после ДТП в Братске

3 октября, около трех часов дня, в Братске произошла страшная авария, унесшая жизнь человека. Все случилось на подъездной дороге к жилому району Порожский. Столкнулись два японских автомобиля — Subaru Levorg и Suzuki Leana. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Приангарья.
— Погиб 66-летний водитель Suzuki. В больницу попали: 36-летний водитель Subaru, 56-летняя пассажирка, 59-летний пассажир, — рассказали полицейские.
Предварительная версия — один из водителей выехал на встречную полосу. Теперь в МВД разбираются в деталях трагедии.
Тревожная статистика: с начала года в Братске и районе из-за выезда на встречку погибли 5 человек, ещё 19 получили травмы.
