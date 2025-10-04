Водитель погиб, трое пассажиров попали в больницу после ДТП в Братске

3 октября, около трех часов дня, в Братске произошла страшная авария, унесшая жизнь человека. Все случилось на подъездной дороге к жилому району Порожский. Столкнулись два японских автомобиля — Subaru Levorg и Suzuki Leana. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Приангарья.