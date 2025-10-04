Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водитель погиб, трое пассажиров попали в больницу после ДТП в Братске

Столкновение произошло на «встречке».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

3 октября, около трех часов дня, в Братске произошла страшная авария, унесшая жизнь человека. Все случилось на подъездной дороге к жилому району Порожский. Столкнулись два японских автомобиля — Subaru Levorg и Suzuki Leana. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Приангарья.

— Погиб 66-летний водитель Suzuki. В больницу попали: 36-летний водитель Subaru, 56-летняя пассажирка, 59-летний пассажир, — рассказали полицейские.

Предварительная версия — один из водителей выехал на встречную полосу. Теперь в МВД разбираются в деталях трагедии.

Тревожная статистика: с начала года в Братске и районе из-за выезда на встречку погибли 5 человек, ещё 19 получили травмы.

Напомним, после смерти хозяйки приюта волонтеры пристраивают около ста собак в Иркутске.