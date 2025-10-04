Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэрию Лос-Анджелеса эвакуировали из-за угрозы взрыва

Кроме того, были эвакуированы посетители городского парка.

Источник: Аргументы и факты

Администрацию Лос-Анджелеса эвакуировали из-за мужчины, который забаррикадировался в машине, проинформировала мэр американского города Карен Басс.

Кроме того, были эвакуированы посетители городского парка. Эвакуация была проведена в связи с угрозой взрыва.

«Меня проинформировали о произошедшем инциденте снаружи мэрии, которую в настоящее время эвакуируют из соображений безопасности», — написала мэр на своей странице в соцсети X*.

По данным The New York Times, в настоящее время водитель взят под стражу.

«Мужчина заехал на машине с выполненным вручную знаком, отсылающим к президенту США Дональду Трампу, на тротуар возле здания мэрии Лос-Анджелеса. При этом в салоне рядом с ним находилось что-то похожее на кислородный баллон», — говорится в публикации.

В материале сказано, что пожилой мужчина был задержан спустя два часа. В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что полиция в Вашингтоне отреагировала на сообщение об угрозе взрыва в резиденции министра здравоохранения Соединённых Штатов Роберта Фрэнсиса Кеннеди-младшего.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше