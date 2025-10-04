Мэрию Лос-Анджелеса эвакуировали из-за угрозы взрыва

«Мужчина заехал на машине с выполненным вручную знаком, отсылающим к президенту США Дональду Трампу, на тротуар возле здания мэрии Лос-Анджелеса. При этом в салоне рядом с ним находилось что-то похожее на кислородный баллон», — говорится в публикации.