Мэрию Лос-Анджелеса эвакуировали из-за угрозы взрыва

Администрацию Лос-Анджелеса эвакуировали из-за мужчины, который забаррикадировался в машине, проинформировала мэр американского города Карен Басс.
Кроме того, были эвакуированы посетители городского парка. Эвакуация была проведена в связи с угрозой взрыва.
«Меня проинформировали о произошедшем инциденте снаружи мэрии, которую в настоящее время эвакуируют из соображений безопасности», — написала мэр на своей странице в соцсети X*.
По данным The New York Times, в настоящее время водитель взят под стражу.
«Мужчина заехал на машине с выполненным вручную знаком, отсылающим к президенту США Дональду Трампу, на тротуар возле здания мэрии Лос-Анджелеса. При этом в салоне рядом с ним находилось что-то похожее на кислородный баллон», — говорится в публикации.
В материале сказано, что пожилой мужчина был задержан спустя два часа. В результате случившегося никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что полиция в Вашингтоне отреагировала на сообщение об угрозе взрыва в резиденции министра здравоохранения Соединённых Штатов Роберта Фрэнсиса Кеннеди-младшего.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.