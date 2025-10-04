Мэрию Лос-Анджелеса срочно эвакуировали из-за странного мужчины в автомобиле

В Лос-Анджелесе экстренно эвакуировали мэрию и посетителей местного парка после того, как на территорию заехал подозрительный мужчина со знаком, отсылающим к президенту США Дональду Трампу и, предположительно, кислородным баллоном в салоне авто. В связи с этим были приняты меры для предотвращения жертв от потенциального взрыва. Однако его не произошло.