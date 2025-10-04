Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэрию Лос-Анджелеса срочно эвакуировали из-за странного мужчины в автомобиле

В Лос-Анджелесе экстренно эвакуировали мэрию и посетителей местного парка после того, как на территорию заехал подозрительный мужчина со знаком, отсылающим к президенту США Дональду Трампу и, предположительно, кислородным баллоном в салоне авто. В связи с этим были приняты меры для предотвращения жертв от потенциального взрыва. Однако его не произошло.

Мэрию Лос-Анжелеса эвакуировали из-за мужчины с кислородным баллоном (архивное фото).

В Лос-Анджелесе экстренно эвакуировали мэрию и посетителей местного парка после того, как на территорию заехал подозрительный мужчина со знаком, отсылающим к президенту США Дональду Трампу и, предположительно, кислородным баллоном в салоне авто. В связи с этим были приняты меры для предотвращения жертв от потенциального взрыва. Однако его не произошло.

«Меня проинформировали о произошедшем инциденте снаружи мэрии, которую в настоящее время эвакуируют из соображений безопасности», — написала мэр Лос-Анджелеса Карен Басс. Ее слова передает New York Times. Известно, что подозрительный мужчина заехал на тротуар возле здания мэрии. Окружающие обратили внимание на предмет в салоне автомобиля, похожий на кислородный баллон.

Спустя два часа мужчина был задержан. Им оказался пожилой человек. В результате никто не пострадал.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше