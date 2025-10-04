В деле о пропавшей в Красноярском крае семье Усольцевых появилась важная деталь

Семья Усольцевых, пропавшая в Красноярском крае во время туристического похода, была одета в легкую одежду и не имела при себе зимних вещей. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.