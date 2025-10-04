В деле о пропавшей в Красноярском крае семье Усольцевых появилась важная деталь

Семья Усольцевых, пропавшая в Красноярском крае во время туристического похода, была одета в легкую одежду и не имела при себе зимних вещей. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
По информации следствия, один из свидетелей, последним видевший семью, подтвердил, что туристы были экипированы не по погодным условиям. В районе поисков в настоящее время установилась холодная погода: выпал снег, температура опустилась до минус трех градусов, усилился ветер.
Согласно данным ведомства, вероятной причиной трагедии могло стать внезапное ухудшение погоды. Предполагается, что во время перехода к горе семью застали сильный ливень, густой туман и первые заморозки. Погодные условия резко испортились именно в тот день, когда туристы пропали.
В правоохранительных органах также сообщили, что обнаруженное ранее кострище оказалось старым и не имеет отношения к пропавшей семье. Поисковые работы продолжаются, однако на данный момент никаких следов Усольцевых обнаружить не удалось.
