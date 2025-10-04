СБУ объявила в розыск ректора МГИМО

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов объявлен в розыск Службой безопасности Украины. Соответствующая информация размещена в базе данных СБУ.
Торкунова объявили в розыск в июне 2024 года. СБУ заочно предъявила ректору МГИМО обвинения по трем статьям: якобы за посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины, «пропаганду войны» и совершение преступления по предварительному сговору группой лиц, передает ТАСС.
В марте 2023 года Торкунов был внесен в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец». СБУ на постоянной основе предъявляет обвинения российским политическим, военным, культурным и общественным деятелям заочно. Помимо этого, президент Украины Владимир Зеленский подписывает многочисленные указы о санкциях против российских физических и юридических лиц, а также граждан других стран, которых Украина обвиняет в сотрудничестве с РФ.
Ранее СБУ объявила в розыск российского певца и депутата Государственной думы Дениса Майданова. Информация сообщается в официальных данных ведомства. Обвинения предъявлены за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.