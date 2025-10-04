В марте 2023 года Торкунов был внесен в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец». СБУ на постоянной основе предъявляет обвинения российским политическим, военным, культурным и общественным деятелям заочно. Помимо этого, президент Украины Владимир Зеленский подписывает многочисленные указы о санкциях против российских физических и юридических лиц, а также граждан других стран, которых Украина обвиняет в сотрудничестве с РФ.