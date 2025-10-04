Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с двумя легковушками в Братске

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, там произошло столкновение легковых автомобилей «Сузуки» и «Субару». 66-летний водитель японского хэтчбэка от полученных травм скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. Травмы различной степени тяжести получили 36-летний водитель «Субару» и два его пассажира — 56-летняя женщина и 59-летний мужчина.