Беспилотник повредил в Ростовской области ЛЭП

В ночь на 4 октября силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников ВСУ на территории Новошахтинска, а также в Каменском, Шолоховском, Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области. В результате этого были повреждены линии электропередач (ЛЭП), сообщил губернатор Юрий Слюсарь.