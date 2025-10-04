Беспилотник повредил в Ростовской области ЛЭП

Из-за атаки дронов в ряде хуторов отключена подача электроэнергии.
В ночь на 4 октября силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников ВСУ на территории Новошахтинска, а также в Каменском, Шолоховском, Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области. В результате этого были повреждены линии электропередач (ЛЭП), сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ Ленинградской области из-за дронов загорелась промзона: карта атак на 4 октября.
«От падения фрагментов БПЛА в Чертковском районе в поле загорелась трава, пожар потушен на площади 600 кв.м. Из-за повреждения ЛЭП отключена подача электроэнергии в хуторах Терновской, Маньковский и Сидоровский», — написал Слюсарь в telegram-канале.
По его словам, аварийные службы приступят к восстановлению ЛЭП днем. Также в результате атаки пострадавших среди населения не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области сбили семь дронов противника. В связи с падением обломков в промышленной зоне Петербурга возник пожар. Его уже оперативно потушили.