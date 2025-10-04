Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беспилотник повредил в Ростовской области ЛЭП

В ночь на 4 октября силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников ВСУ на территории Новошахтинска, а также в Каменском, Шолоховском, Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области. В результате этого были повреждены линии электропередач (ЛЭП), сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Из-за атаки дронов в ряде хуторов отключена подача электроэнергии.

В ночь на 4 октября силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников ВСУ на территории Новошахтинска, а также в Каменском, Шолоховском, Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области. В результате этого были повреждены линии электропередач (ЛЭП), сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ Ленинградской области из-за дронов загорелась промзона: карта атак на 4 октября.

«От падения фрагментов БПЛА в Чертковском районе в поле загорелась трава, пожар потушен на площади 600 кв.м. Из-за повреждения ЛЭП отключена подача электроэнергии в хуторах Терновской, Маньковский и Сидоровский», — написал Слюсарь в telegram-канале.

По его словам, аварийные службы приступят к восстановлению ЛЭП днем. Также в результате атаки пострадавших среди населения не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области сбили семь дронов противника. В связи с падением обломков в промышленной зоне Петербурга возник пожар. Его уже оперативно потушили.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше