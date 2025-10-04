Исполнитель теракта в «Крокусе» вспомнил о родственниках и попросил суд о международных звонках

Ранее сообщалось, что здание «Крокус Сити Холла» было восстановлено после теракта, унёсшего жизни 150 человек. Ожидаемая дата открытия — весна 2026 года, то есть примерно через два года после трагедии. Полностью восстановлено остекление, а также вывеска концертного зала имени Магомаева. Сейчас ведутся работы по восстановлению фасада и кровли. Во время нападения террористов здание выгорело, а крыша зала обвалилась.