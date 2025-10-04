Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Красноярском произошло смертельное ДТП

Водитель был пьян.

Источник: ГАИ

В крае устанавливают обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия, которое случилось вечером 3 октября на 94 километре автодороги Р-257 «Енисей». 44-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» ехал с Красноярска в сторону Балахты, не справился с управлением и съехал в кювет. Машина перевернулась.

68-летний пассажир отечественного авто скончался на месте, водителя госпитализировали в медучреждение. Выяснилось, что мужчина за рулем был пьян. Алкотестер показал 0,75 мг/л. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.