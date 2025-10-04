Под Красноярском произошло смертельное ДТП

В крае устанавливают обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия, которое случилось вечером 3 октября на 94 километре автодороги Р-257 «Енисей». 44-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» ехал с Красноярска в сторону Балахты, не справился с управлением и съехал в кювет. Машина перевернулась.