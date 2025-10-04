Ричмонд
Силы ПВО сбили за ночь 117 украинских беспилотников над регионами РФ

Силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали 117 украинских БПЛА над регионами России и Черным морем. Об этом в субботу, 4 октября, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, 27 дронов сбили над Брянской областью, 16 — над Волгоградской, по 15 — над Курской областью и Крымом.

Также 11 БПЛА уничтожили над Ростовской областью, 10 — над Воронежской и восемь — над Белгородской.

Шесть беспилотников ликвидировали над территорией Ленинградской области, четыре — над регионом Калуги, по два — над Новгородской областью и Черным морем и один — над Смоленской областью.

— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 117 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — передает Telegram-канал Минобороны.

Отмечается, что жители города Кириши в Ленинградской области сообщили о серии взрывов, которые были слышны в небе над городом около 3 часов ночи.

3 октября силы противовоздушной обороны ликвидировали 20 беспилотных летательных аппаратов над регионами России.

