Над регионами РФ сбито 117 украинских беспилотников

Российские средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили 117 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией РФ. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

ПВО отразила массированную атаку над регионами России.

Наибольшее количество БПЛА сбито над Брянской (27) и Волгоградской (16) областями. Также дроны были уничтожены над десятью другими регионами.

