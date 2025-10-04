Над регионами РФ сбито 117 украинских беспилотников

ПВО отразила массированную атаку над регионами России.
Российские средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили 117 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией РФ. Об этом сообщили в Министерстве обороны.
Наибольшее количество БПЛА сбито над Брянской (27) и Волгоградской (16) областями. Также дроны были уничтожены над десятью другими регионами.
