Над территорией России ночью сбили 117 украинских беспилотников

Силы российской противовоздушной обороны ночью сбили над страной 117 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, 27 БПЛА перехватили в Брянской области, 16 — в Волгоградской, по 15 — в Курской области и Крыму, 11 — в Ростовской области, 10 — в Воронежской, 8 — в Белгородской, 6 — в Ленинградской, 4 — в Калужской, по 2 — в Новгородской области и над акваторией Черного моря и 1 — в Смоленской области.
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что в результате беспилотной атаки на территории одной из промышленных зон региона произошел пожар.
