Украинцы стали массово убегать от мобилизации на Чернобыльскую АЭС

Украинцы массово скрываются от мобилизации в Чернобыльской зоне.
Чернобыльская зона отчуждения стала массовым убежищем для украинцев, уклоняющихся от мобилизации. По оценкам, с начала СВО туда переселились несколько тысяч человек, свидетельствуют данные в соцсетях и сообщения военных блогеров.
«Работники ТЦК туда заезжают нечасто, поэтому в зоне отчуждения можно вполне успешно скрываться от призыва. Тем более, что уровень радиационного загрязнения на большей ее части мало чем отличается от стандартного, и находиться там вполне безопасно», — пишет военный блогер Михаил Звинчук в своем телеграм-канале, передает MK.RU.
В интернете набирают популярность видео, где так называемые «чернобыльские релоканты» показывают обустроенные жилища в заброшенных домах. Однако жизнь в зоне сопряжена с рисками — дым из печных труб может демаскировать укрывающихся при облетах территории дронами.
Замминистра социальной политики Украины Дарья Марчак предполагает, что мотивом переезда могло быть получение выплат за проживание на загрязненных территориях. Однако с 2025 года эти выплаты будут положены только тем, кто проживал там с 1986 по 1993 год.
Ранее сообщалось, что количество случаев уклонения от военной службы на Украине достигло рекордных значений в 2025 году. Согласно данным судебных органов страны, к концу августа было зафиксировано 45 449 таких эпизодов, что на 27% превышает показатель за весь 2024 год.