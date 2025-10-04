Ричмонд
За ночь расчёты ПВО уничтожили 117 украинских дронов над регионами России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 117 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

Наибольшее количество дронов — 27 — сбили над Брянской областью. 16 БПЛА ликвидировали над Волгоградской областью, по 15 беспилотников уничтожили над территориями Курской области и Республики Крым.

11 беспилотных летательных аппаратов перехватили над Ростовской областью, десять — над Воронежской областью, восемь — над Белгородской областью, шесть — над Ленинградской областью. Ещё четыре дрона сбили над Калужской областью, один — над Смоленской областью, по два БПЛА — над территориями Новгородской области и над акваторией Чёрного моря.

Тем временем, после начала боевых действий на Украине в чернобыльской зоне отчуждения фиксируется массовый наплыв граждан, пытающихся избежать мобилизации в ВСУ. Весной прошлого года начали поступать сообщения о том, что чернобыльская зона отчуждения стала убежищем для уклонистов от призыва в Вооружённые силы Украины. В украинском сегменте интернета начали продавать услуги по поиску подходящего жилья в зоне отчуждения. В итоге за всё время боевых действий на закрытую территорию переселились по меньшей мере несколько тысяч украинцев.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

