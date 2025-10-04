За ночь расчёты ПВО уничтожили 117 украинских дронов над регионами России

Тем временем, после начала боевых действий на Украине в чернобыльской зоне отчуждения фиксируется массовый наплыв граждан, пытающихся избежать мобилизации в ВСУ. Весной прошлого года начали поступать сообщения о том, что чернобыльская зона отчуждения стала убежищем для уклонистов от призыва в Вооружённые силы Украины. В украинском сегменте интернета начали продавать услуги по поиску подходящего жилья в зоне отчуждения. В итоге за всё время боевых действий на закрытую территорию переселились по меньшей мере несколько тысяч украинцев.