Атаку БПЛА отразили в пяти территориях Ростовской области

В ночь на 4 октября в пяти территориях Ростовской области отразили атаку БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
— Силы ПВО уничтожили БПЛА в Новошахтинске, Каменском, Шолоховском, Миллеровском и Чертковском районе. Люди не пострадали, — прокомментировал Юрий Слюсарь.
При этом, по словам донского главы, от падения фрагментов летательного аппарата в Чертковском районе загорелась трава в поле на 600 кв. метрах. Возгорание потушили.
Кроме того, после повреждения ЛЭП временно прекратилась подача электричества в хуторах Терновской, Маньковский и Сидоровский. Специалисты проведут восстановительные работы.
Подпишись на нас в Telegram.