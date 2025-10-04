Ричмонд
Атаку БПЛА отразили в пяти территориях Ростовской области

БПЛА ликвидировали в Новошахтинске, Каменском, Шолоховском, Миллеровском и Чертковском районах.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 4 октября в пяти территориях Ростовской области отразили атаку БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

— Силы ПВО уничтожили БПЛА в Новошахтинске, Каменском, Шолоховском, Миллеровском и Чертковском районе. Люди не пострадали, — прокомментировал Юрий Слюсарь.

При этом, по словам донского главы, от падения фрагментов летательного аппарата в Чертковском районе загорелась трава в поле на 600 кв. метрах. Возгорание потушили.

Кроме того, после повреждения ЛЭП временно прекратилась подача электричества в хуторах Терновской, Маньковский и Сидоровский. Специалисты проведут восстановительные работы.

