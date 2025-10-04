Ричмонд
Отключение электричества произошло в трех хуторах Ростовской области из-за БПЛА

Подачу электричества в трех донских хуторах восстановят после ремонта ЛЭП.

Источник: Комсомольская правда

Три хутора в Ростовской области оказались временно обесточены после повреждения ЛЭП при атаке БПЛА. Сообщение об этом в своем телеграм-канале опубликовал губернатор Юрий Слюсарь.

— Из-за повреждения ЛЭП отключена подача электроэнергии в хуторах Терновской, Маньковский и Сидоровский. Восстановительные работы проведут в светлое время суток, — проинформировал Юрий Слюсарь.

Всего в ночь на 4 октября воздушную атаку отразили в пяти территориях региона: в Новошахтинске, Каменском, Шолоховском, Миллеровском и Чертковском районах. По данным властей, пострадавших среди людей нет.

По информации Минобороны России, в Ростовской области в течение ночи ликвидировали 11 беспилотников самолетного типа.

