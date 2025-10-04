Ричмонд
В Ростовской области из-за БПЛА возник пожар и без света остались 3 хутора

Силы ПВО перехватили беспилотники в Новошахтинске и четырех районах.

Источник: Аргументы и факты

В Ростовской области из-за украинской беспилотной атаки загорелась трава на площади 600 квадратных метров и пострадала ЛЭП, в связи с чем без электричества остались три населенных пункта. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Силы противовоздушной обороны ночью отразили воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Новошахтинске, Каменском, Шолоховском, Миллеровском и Чертковском районах. Люди не пострадали», — рассказал чиновник в своем сообщении в Telegram.

Глава региона уточнил, что возгорание растительности зафиксировали в Чертковском районе после падения фрагментов беспилотника и его уже потушили. Что касается проблем с линией электропередачи, без света остались хутора Терновской, Маньковский и Сидоровский.

По данным Минобороны РФ, за ночь в Ростовской области сбили 11 украинских беспилотников.

