Прокурора уволили после скандального происшествия в Усть-Каменогорске

В Сети появилась информация, что прокурор Вилори Пан, управляя автомобилем, совершил наезд на фонарный столб и пытался скрыться от полицейских. Отмечалось, что экспертиза якобы показала наличие алкоголя и марихуаны в его крови.
В прокуратуре ВКО проинформировали, что за совершение проступка, дискредитирующего правоохранительный орган, прокурор отдела прокуратуры Усть-Каменогорска Пан В. Б. в соответствии с Законом РК «О правоохранительной службе» уволен из органов прокуратуры с лишением классного чина «юрист 1 класса».
«Постановлением специализированного суда по административным правонарушениям от 03.10.2025 года Пан В. Б. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 608 КоАП, и подвергнут административному взысканию в виде ареста на 20 суток и лишения права управления транспортным средством сроком на 7 лет», — добавили в надзорном органе.
Напомним, в середине сентября в Сети опубликовали информацию о том, что прокурор Усть-Каменогорска Тимур Чакпантаев был временно отстранен от должности. Также сообщалось, что в отношении него проводится служебное расследование из-за подозрений в избиении подчиненных. В прокуратуре ВКО подтвердили, что он временно отстранен от должности до принятия решения о его ответственности.
Также в регионе бывшего транспортного прокурора осудили за попытку получить 30 млн тенге от директора филиала транспортной компании за обещание содействовать в возврате документов. Ему назначили наказание в виде 3 лет и 9 месяцев лишения свободы.