Прокурора уволили после скандального происшествия в Усть-Каменогорске

Напомним, в середине сентября в Сети опубликовали информацию о том, что прокурор Усть-Каменогорска Тимур Чакпантаев был временно отстранен от должности. Также сообщалось, что в отношении него проводится служебное расследование из-за подозрений в избиении подчиненных. В прокуратуре ВКО подтвердили, что он временно отстранен от должности до принятия решения о его ответственности.