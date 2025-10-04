Пропавшая под Красноярском семья ушла в поход без тёплых вещей

По предварительной версии следствия, во время пути к горе семью могла застать непогода. Погодные условия резко ухудшились как раз в день их исчезновения, начались сильный ливень, туман и заморозки. В правоохранительных органах также сообщили, что ранее обнаруженное кострище оказалось старым и не связанным с Усольцевыми. Следов пропавшей семьи найти не удалось, их поиски продолжаются.