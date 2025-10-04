Пропавшая под Красноярском семья ушла в поход без тёплых вещей

Пропавшая в Красноярском крае семья Усольцевых отправилась в туристический поход в легкой одежде, не имея при себе зимних вещей. Данную информацию подтвердили ТАСС в Главном следственном управлении СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
В районе проведения поисковых работ выпал снег, температура воздуха опустилась до −3 градусов, и поднялся сильный ветер. По словам свидетеля, который видел семью одним из последних, туристы были одеты легко. В Следственном комитете подчеркнули, что у них не было никакой зимней экипировки.
По предварительной версии следствия, во время пути к горе семью могла застать непогода. Погодные условия резко ухудшились как раз в день их исчезновения, начались сильный ливень, туман и заморозки. В правоохранительных органах также сообщили, что ранее обнаруженное кострище оказалось старым и не связанным с Усольцевыми. Следов пропавшей семьи найти не удалось, их поиски продолжаются.
Напомним, супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь отправились в поход 28 сентября. Через некоторое время они перестали выходить на связь. В зоне пропажи туристов квадрокоптер зафиксировал двух медведей. При осмотре автомобиля Усольцевых туристическое снаряжение обнаружено не было. В поисковых операциях задействовано около 200 человек.