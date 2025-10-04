Следователи раскрыли подробности пропажи в тайге семьи Усольцевых

Однако на подступах к горе погода резко ухудшилась: начался дождь со снегом и усилился ветер. По одной из версий, семья могла попытаться укрыться от непогоды и заблудиться. Особую тревогу вызывает то, что все они, включая ребенка, были одеты в облегченную одежду, не предназначенную для длительного пребывания в суровых условиях.