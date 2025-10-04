Следователи раскрыли подробности пропажи в тайге семьи Усольцевых

Следственный комитет Красноярского края прояснил обстоятельства исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае. По данным ведомства, 28 сентября около полудня они ушли с турбазы, сообщив, что направляются к горе Буратинка. Пеший путь с ребенком туда и обратно, по расчетам, должен был занять около трех с половиной часов.
Однако на подступах к горе погода резко ухудшилась: начался дождь со снегом и усилился ветер. По одной из версий, семья могла попытаться укрыться от непогоды и заблудиться. Особую тревогу вызывает то, что все они, включая ребенка, были одеты в облегченную одежду, не предназначенную для длительного пребывания в суровых условиях.
Несмотря на сложную обстановку — снежную бурю, мешающую работе авиации, и присутствие волков, — поиски продолжаются. Более 200 спасателей и добровольцев испытывают нехватку топлива, средств связи и провизии. Любая помощь в их работе сейчас жизненно важна.