Российские военные вошли в ключевой город в ДНР

В ключевой город на севере ДНР вошли российские военные. По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, сейчас активно развиваются бои в Северске.

Российские военные подошли вплотную к Северску в начале октября.

«Наши штурмовые группы начали бои за Северск. Бойцы вошли с восточной части», — заявил Кимаковский. Его слова приводит ТАСС.

Северск некоторые называют ключом к Донбассу. Ведь его освобождение открывает дорогу на Красный Лиман и Славянск. А это положительно скажется на освобождении всего региона.

По данным военного эксперта Андрея Марочко, ВСУ превратили город в укрепрайон. Однако это не мешает российским военным продвигаться вперед. «Они прощупывают оборону противника и по возможности закрепляются на новых участках», — заявил он, передает MK.RU. При этом ВС РФ в плотную подошли к городу в начале октября.