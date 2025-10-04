Российские военные вошли в ключевой город в ДНР

По данным военного эксперта Андрея Марочко, ВСУ превратили город в укрепрайон. Однако это не мешает российским военным продвигаться вперед. «Они прощупывают оборону противника и по возможности закрепляются на новых участках», — заявил он, передает MK.RU. При этом ВС РФ в плотную подошли к городу в начале октября.