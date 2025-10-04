Российские военные вошли в ключевой город в ДНР

Российские военные подошли вплотную к Северску в начале октября.
В ключевой город на севере ДНР вошли российские военные. По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, сейчас активно развиваются бои в Северске.
«Наши штурмовые группы начали бои за Северск. Бойцы вошли с восточной части», — заявил Кимаковский. Его слова приводит ТАСС.
Северск некоторые называют ключом к Донбассу. Ведь его освобождение открывает дорогу на Красный Лиман и Славянск. А это положительно скажется на освобождении всего региона.
По данным военного эксперта Андрея Марочко, ВСУ превратили город в укрепрайон. Однако это не мешает российским военным продвигаться вперед. «Они прощупывают оборону противника и по возможности закрепляются на новых участках», — заявил он, передает MK.RU. При этом ВС РФ в плотную подошли к городу в начале октября.