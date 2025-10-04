Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Возгорание травы потушили после атаки БПЛА в Ростовской области

600 кв. метров травы потушили в Чертковском районе Дона после падения фрагментов БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

После воздушной атаки в ночь на 4 октября в Ростовской области потушили возгорание. Эта информация поступила от губернатора Юрия Слюсаря.

По словам главы региона, инцидент произошел в Чертковском районе. От падения фрагментов БПЛА в поле горела трава на площади в 600 кв. метров, все уже потушили. Люди не пострадали.

Также из-за повреждения ЛЭП произошло отключение электричества в трех донских хуторах. Подачу энергоресурса восстановят после ремонта. Всего ночную атаку беспилотников отразили в Новошахтинске, Каменском, Шолоховском, Миллеровском и Чертковском районе. По информации Минобороны России, силы ПВО ликвидировали 11 БПЛА.

Подпишись на нас в Telegram.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше