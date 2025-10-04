Возгорание травы потушили после атаки БПЛА в Ростовской области

После воздушной атаки в ночь на 4 октября в Ростовской области потушили возгорание. Эта информация поступила от губернатора Юрия Слюсаря.
По словам главы региона, инцидент произошел в Чертковском районе. От падения фрагментов БПЛА в поле горела трава на площади в 600 кв. метров, все уже потушили. Люди не пострадали.
Также из-за повреждения ЛЭП произошло отключение электричества в трех донских хуторах. Подачу энергоресурса восстановят после ремонта. Всего ночную атаку беспилотников отразили в Новошахтинске, Каменском, Шолоховском, Миллеровском и Чертковском районе. По информации Минобороны России, силы ПВО ликвидировали 11 БПЛА.
