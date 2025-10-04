Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач в ДНР получил 15 лет колонии за передачу данных СБУ

Врач приемного отделения из Донецкой Народной Республики получил 15 лет колонии по делу о госизмене. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Врач приемного отделения из Донецкой Народной Республики получил 15 лет колонии по делу о госизмене. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд установил, что в прошлом году обвиняемый через мессенджер вышел на контакт с представителем Службы безопасности Украины и согласился на тайное сотрудничество. Впоследствии он получил задание собирать сведения о воинских частях Минобороны РФ.

Работая врачом приемного отделения в одной из региональных больниц, он от пациента узнал о местонахождении военной части и передал эту информацию представителю СБУ.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф в размере 105 тысяч рублей и ограничение свободы сроком на один год, говорится в сообщении.

До этого сотрудники ФСБ РФ в Забайкальском крае задержали мужчину — он подозревается в госизмене и призывах к терроризму. 33-летний мужчина, являясь сотрудником одной из пожарных частей, призывал в Сети к совершению террористических актов в стране. Также он собирал и передавал украинским спецслужбам данные о бойцах Вооруженных сил России.