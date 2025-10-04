В деле миллиардера Сулейманова о заказных убийствах могут появиться новые эпизоды

Ранее у обвиняемого в мошенничестве в отношении народного артиста Олега Газманова не нашли имущества для погашения долга. Сумма задолженности Геворка Саркисяна превысила 72,4 миллиона рублей. Однако, как следует из материалов, в июне 2023 года производство было прекращено по причине невозможности установить местонахождение должника или его имущества, а также отсутствия информации о принадлежащих ему денежных средствах. Уголовное дело, возбуждённое против Саркисяна, включает в себя несколько эпизодов мошенничества, в том числе в отношении семьи известного исполнителя. Обстоятельства выдачи займа и последующие события стали предметом тщательного расследования правоохранительных органов.