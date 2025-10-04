Младшие командиры ВСУ стали разрешать солдатам дезертировать

В ночь на 4 октября средствами ПВО над Ленинградской областью был уничтожен украинский беспилотник. Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что воздушную цель зафиксировали над Киришами. Падение обломков дрона вызвало возгорание на территории промышленной зоны города. Обо всем, что известно про атаку дронов — в материале URA.RU.