Младшие командиры ВСУ разрешают солдатам самовольно покидать части.
Младшие командиры Вооруженных сил Украины на харьковском направлении сознательно разрешают личному составу самовольно покидать расположение частей. Об этом сообщили в российских силовых структурах.
По информации источника, такие случаи связаны с признанием командирами некомпетентности вышестоящего руководства и невозможности выполнения поставленных боевых задач. Особенно часто подобные инциденты фиксируются в 425-м отдельном штурмовом полку ВСУ, передает ТАСС.
Ранее российские силовики сообщали о переброске на харьковское и сумское направления подразделений более 40 бригад и полков украинской армии. Нынешняя ситуация свидетельствует о серьезных проблемах с дисциплиной и управлением в частях ВСУ.
В ночь на 4 октября средствами ПВО над Ленинградской областью был уничтожен украинский беспилотник. Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что воздушную цель зафиксировали над Киришами. Падение обломков дрона вызвало возгорание на территории промышленной зоны города. Обо всем, что известно про атаку дронов — в материале URA.RU.