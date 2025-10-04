«Ангарский маньяк» Попков рассказал, для чего возил с собой топорик

Осужденный за убийство 89 человек маньяк Михаил Попков сообщил, что возил с собой топорик для проведения ремонта в квартире. Соответствующая информация содержится в документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Одной из жертв преступника стала 36-летняя женщина, работавшая уборщицей в школе города Ангарска. Попков встретил ее в парке «Современник» в 2011 году. Согласно материалам дела, после жестокого избиения он нанес женщине удары топором по голове, а затем облил тело ацетоном и поджег.
На допросе маньяк пояснил, что зимой 2011 года приобрел квартиру, оформленную на его дочь. В тот период он был сотрудником частного охранного предприятия. После рабочих смен он ездил в новую квартиру делать ремонт, для чего брал с собой рюкзак. В рюкзаке находились различные мелочи, включая небольшой топорик и ацетон в пластиковой бутылке. Именно этот топор был использован для убийства женщины, а впоследствии выброшен.
Попков отбывает пожизненное заключение за серию убийств, совершенных с 1990 по 2010 годы. На его счету более 80 жертв. Преступления происходили в Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском и их пригородах. Работая в дежурной части ОВД Центрального района Ангарска, он находил жертв на ночных улицах. Попков предлагал женщинам подвезти их, часто используя служебный автомобиль.