«Ангарский маньяк» Попков рассказал, для чего возил с собой топорик

На допросе маньяк пояснил, что зимой 2011 года приобрел квартиру, оформленную на его дочь. В тот период он был сотрудником частного охранного предприятия. После рабочих смен он ездил в новую квартиру делать ремонт, для чего брал с собой рюкзак. В рюкзаке находились различные мелочи, включая небольшой топорик и ацетон в пластиковой бутылке. Именно этот топор был использован для убийства женщины, а впоследствии выброшен.