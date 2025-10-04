Милиционер стал самым жестоким убийцей почти сотни женщин: новые подробности дел «ангарского маньяка»

Михаил Попков совершил 89 убийств.
Признанный одним из самых жестоких серийных убийц в истории России Михаил Попков, известный как «ангарский маньяк», подробно рассказал о совершенных им преступлениях. На его счету, по официальным данным, 89 жертв. Согласно показаниям Попкова из уголовного дела, один из эпизодов жестокого убийства начался с ссоры с женщиной, после чего он начал ее преследовать, а затем задушил и нанес ей удары топором.
По его словам, совершенные преступником убийства зачастую «накладывались» друг на друга. Из документов, с которыми ознакомились журналисты, стали известны подробности одного из кровавых преступлений. Речь идет об убийстве 36-летней уборщицы одной из школ Ангарска, совершенном в 2011 году. В тот вечер Михаил Попков встретил женщину в парке «Современник» в Ангарске, когда возвращался домой после ремонта квартиры. Между ними возник конфликт, в результате чего маньяк напал на женщину. Попков сначала жестоко избил ее, затем задушил, а после ударил топором по голове. Тело жертвы он перетащил в кирпичное сооружение в парке, облил ацетоном и поджег. Что известно о личности самого жестокого маньяка России и его кровавых преступлениях — в материале URA.RU.
«Миша-Улыбка»: от проблем с родителями до службы в полиции.
Михаил Попков родился в марте 1964 года в Норильске. Вскоре родители переехали в Ангарск, оставив сына на попечение бабушки и дедушки. Мальчик долго ждал, когда его заберут к себе, однако это произошло лишь когда он пошел в школу. Тогда же Попков узнал, что у него появилась младшая сестра.
Родители уделяли дочери больше внимания, чем Михаилу. Однажды его отправили в пионерский лагерь, но, в отличие от других детей, навещать его по выходным не стали. Спустя несколько недель Попков сбежал домой и обнаружил пьяных родителей и друга семьи, с которым мать состояла в интимных отношениях.
Несмотря на все увиденное, Михаил Попков старался проявлять себя как примерный сын: хорошо учился, занимался спортом и всегда помогал старшим. После окончания школы он поступил в техникум, а в свободное время помогал отцу копать могилы на кладбище.
В дальнейшем он вступил в отношения с девушкой и прошел службу в армии. Однако возлюбленная не стала его ждать — за два года она вышла замуж и родила ребенка. Вернувшись, Попков сменил несколько профессий: работал пожарным, таксистом, вновь подрабатывал могильщиком. Некоторое время ему пришлось провести на Сахалине, куда переехала младшая сестра. Вскоре родители получили известие, что девушка пристрастилась к алкоголю и ведет асоциальный образ жизни. Михаил забрал ее обратно домой.
Позже ему удалось найти постоянную работу — он устроился слесарем-ремонтником на завод, затем стал машинистом компрессора и, возможно, мог бы сделать в этой сфере дальнейшую карьеру. Однако все изменилось после случайной встречи с бывшим одноклассником, который работал в транспортной милиции и рассказал, что его зарплата сопоставима с доходами рабочих на заводе, но при этом условия труда и график значительно лучше, не говоря уже о предоставляемых льготах.
Взвесив все, в 1987 году Михаил Попков поступил на службу в линейный отдел на станции Ангарск, заняв должность младшего сержанта. Работа не требовала особых навыков, а новый сотрудник быстро завоевал симпатию коллектива благодаря своему доброжелательному и открытом характеру. Коллеги прозвали его «Миша-Улыбка». Со временем он стал помощником оперативного дежурного в центральном отделе внутренних дел города.
«История повторяется»: семья маньяка стала прототипом отношений его родителей.
Попков женился в 22 года и был искренне предан своей супруге. Через год после свадьбы в семье появилась дочь, которая стала для него настоящим смыслом жизни. Михаил следил за порядком в доме — убирался, готовил еду и занимался мелким ремонтом. Однако семейная гармония закончилась спустя шесть лет. В 1992 году, заступив на суточное дежурство, мужчина вечером решил ненадолго заехать домой, чтобы перекусить. У подъезда он неожиданно встретил свою пятилетнюю дочь, которая, заметно замерзнув, объяснила, что мама отправила ее гулять из-за прихода в гости незнакомого мужчины.
Когда Попков зашел в квартиру, постороннего уже не было, однако обнаруженные в мусорном ведре использованные презервативы не оставляли сомнений в измене. Разговор с находившейся в состоянии алкогольного опьянения супругой быстро прояснил ситуацию: гостем оказался ее коллега.
Женщина, оправдываясь, утверждала, что стала жертвой изнасилования. Михаил Попков воздержался от расправы над супругой на месте только ради дочери — он меньше всего желал, чтобы ребенок остался без родителей. По этой же причине он не решался на развод — оставить дочь на попечение неверной матери не хотел, а сам совмещать воспитание ребенка с работой считал практически невозможным.
Коллега жены получил удар в лицо уже при первой встрече с Попковым. Кроме того, на следующий день после измены супруга уволилась с прежнего места работы и устроилась в паспортный стол, чтобы чаще находиться под присмотром мужа. Повторять подобные поступки она больше не решалась.
«Поворот не туда»: первые шаги Попкова как убийцы.
Чувство обиды, презрения, ненависти и собственной беспомощности стало для Михаила Попкова тем фактором, который в 1992 году подтолкнул его к совершению первого убийства. Ранним утром, управляя служебной «Нивой» милиции, он выехал за пирожками и обратил внимание на одинокую девушку, направлявшуюся к вокзалу. Мужчина предложил подвезти ее, и она, доверившись, согласилась. Преступление маньяк совершил быстро — изнасиловал свою жертву и убил, оставив тело неподалеку от вокзала. Спустя несколько часов Попков уже в составе оперативно-следственной группы прибыл на место преступления, ничем не выдав причастности к содеянному.
С этого момента началась серия жестоких убийств, продолжавшаяся почти 20 лет. По вечерам, после основной службы, Михаил Попков занимался частным извозом и предлагал подвезти одиноких женщин. Во время поездки он начинал непринужденную беседу. Если женщина легко поддерживала разговор, то следовало предложение вместе выпить, а затем — вместе провести время. Если же она соглашалась, то была обречена. Маньяк и его пассажирка заезжали в магазин, где мужчина покупал спиртное, а затем ехали на природу. Там они вместе выпивали и занимались сексом, который заканчивался расправой.
Тем, кто отказывался, Михаил Попков без лишних вопросов помогал добраться до нужного места. По словам бывшей любовницы ангарского маньяка, даже его манера вождения вызывала не только страх, но и некое уважение, хоть за рулем он был весьма агрессивен. Тем не менее ничто никогда не выдавало в нем преступника.
В собственном понимании преступник считал свои действия «очищением» города. По его извращенной логике, женщины, готовые вступить в интимную связь с малознакомым человеком, не заслуживали жизни.
При этом маньяк открыто заявлял, что не покушался на жизнь проституток. По его мнению, они не обманывали никого и честно обозначали свои намерения. Кроме того, он каждый вечер, ставя автомобиль в гараж, обязательно вытряхивал коврики, мыл их и протирал насухо. Каждое утро мужчина, прогревая машину, обязательно протирал ее изнутри.
«Затерялся в обыденности»: почему маньяка не могли поймать восемь лет.
Работая в милиции, Михаил Попков знал методы и практики своих коллег, что позволяло ему тщательно избегать оставления улик. Для совершения преступлений он незаметно использовал ножи, отвертки, топоры и удавки, изымая их из арсенала, конфискованного у местных правонарушителей.
Существовал и дополнительный фактор, благоприятствовавший деятельности преступника, — особенности самого Ангарска. Город был основан после окончания Великой Отечественной войны, и вокруг него разместили значительное количество исправительных колоний, преимущественно строгого режима. Освободившиеся заключенные часто оставались жить в городе. После распада СССР город столкнулся с резким ростом преступности — его заполонили многочисленные группировки.
Жители Ангарска отмечают, что в 1990-е годы перестрелки между криминальными авторитетами на улицах стали обыденностью и нередко затрагивали мирных граждан. В условиях такой криминогенной обстановки обнаружение в лесополосе женских тел перестало удивлять население.
«Поймай меня, если сможешь»: как «ангарский маньяк» сел за решетку.
Лишь в конце 1998 года сотрудники милиции заподозрили, что в Ангарске орудует серийный убийца. На его счет тогда отнесли 24 жертвы. К этому времени Михаил Попков уже был удостоен звания младшего лейтенанта милиции и уволился со службы. После этого он попытался работать в частной охранной фирме. Однако не смог наладить отношения с коллективом, а также был уличен в кражах и уволен.
В тот период в местном управлении МВД была сформирована специальная оперативная группа, задачей которой стала поимка преступника. Существенных результатов добиться не удалось. Напротив, по некоторым данным, часть доказательств была утрачена. Через два года была создана новая команда оперативников, но и она не смогла продвинуться в расследовании. Тем не менее, благодаря публикациям в СМИ история о неуловимом убийце из Восточной Сибири дошла до Генпрокуратуры.
В Ангарск привезли следователя из Москвы Николая Китаева, который в 1988 году сумел раскрыть дело серийного убийцы Василия Кулика. Его приезд не вызвал энтузиазма у местной милиции. Столичный специалист быстро установил, что расследование велось крайне небрежно, а свидетельские показания одной из трех выживших, подробно описавшей преступника, были проигнорированы. Позже Китаева сменила группа под руководством его коллеги Валерия Костарева, прославившегося раскрытием дела маньяка Фишера. На этот раз следователи выяснили, что преступник передвигался на автомобиле марки «Нива». Кроме того, на месте одного из преступлений была обнаружена пуговица с гербом, принадлежавшая форменной одежде сотрудника милиции.
«Если внимательно смотреть на первые оперативно-следственные действия по всем потерпевшим в деле Попкова, то придраться по большому счету не к чему. И по деталям есть различия: причиной одного ухода из жизни стали колотые раны, причиной другого — рубленые, третьего — резаные», — заявил следователь Сергей Самойлов.
Ключевым стало обнаружение биологического материала одного и того же человека на телах трех жертв. На основании собранных улик следствие составило перечень возможных подозреваемых, который включал около 30 тысяч человек. После первичной проверки список сократился до 354 фамилий. Всем им предстояло сдать образцы ДНК. В их число вошел и Михаил Попков, который на тот момент был безработным, занимался частным извозом, копал могилы и перегонял автомобили из Владивостока. Во время беседы с оперативниками он без возражений согласился на сдачу анализа слюны, хотя имел право отказаться от процедуры. Ожидание результатов заняло месяц. В итоге личность преступника была установлена.
Попков был задержан 23 июня 2012 года в поезде, когда направлялся за очередной машиной. При задержании он не оказал сопротивления и вскоре в отделе полиции дал признательные показания.
«Детально запоминал свои преступления»: какой приговор вынесли маньяку.
В ходе допросов выяснилось, что Михаил Попков обладает поразительной способностью к запоминанию обстоятельств совершенных им преступлений. Он подробно воспроизводил детали каждого эпизода: кого, каким образом и каким орудием лишал жизни, точное время, положение солнца или луны, а также множество других нюансов. При этом Попков не спешил предоставлять следствию всю информацию, стремясь затянуть процесс расследования.
Он сообщал, что прекратил совершать убийства в 2011 году из-за импотенции, вызванной осложнениями венерического заболевания. По некоторым данным, сифилис он мог подхватить от одной из своих жертв.
Несмотря на то, что большинство его жертв составляли женщины, следствие установило, что в 1999 году Попков совершил убийство мужчины — капитана милиции. Первоначально рассматривалась версия о возможном соучастии погибшего в преступлениях, однако сам маньяк уклонялся от прямых ответов и всячески запутывал ситуацию. Впоследствии эту версию отвергли.
В декабре 2015 года Михаилу Попкову было предъявлено обвинение в совершении 22 убийств и двух покушений на убийство, произошедших в Ангарске и его окрестностях в период с 1994 по 2000 годы. Медэкспертиза не выявила у обвиняемого психических заболеваний, и суд приговорил его к пожизненному заключению. Позже выяснилось, что установленные преступления составляли лишь незначительную часть от общего числа совершенных деяний.
После вынесения приговора Попков признался еще в 59 убийствах и одном покушении на убийство. Только в ходе повторного судебного процесса в 2018 году его лишили звания младшего лейтенанта милиции и права на пенсию, которую он продолжал получать. Мужчина получил наказание в виде пожизненного заключения.
В 2020 году Попков вновь сделал признание, сообщив о причастности к еще двум убийствам. Через три года он добровольно написал явку с повинной по поводу двух ранее неизвестных эпизодов. В 2023 году обвиняемый сообщил о еще одних своих преступлениях. Согласно четырем судебным приговорам, на счету Михаила Попкова значились 86 жертв.
Последнее признание было сделано весной 2025 года. По словам осужденного, в 2011 году у водонасосной станции в одном из парков Ангарска у него произошел конфликт с уборщицей. В приступе ярости Попков нанес женщине смертельные удары туристическим топором, после чего сжег тело и скрылся с места происшествия. Всего же маньяк совершил 89 убийств.