Милиционер стал самым жестоким убийцей почти сотни женщин: новые подробности дел «ангарского маньяка»

По его словам, совершенные преступником убийства зачастую «накладывались» друг на друга. Из документов, с которыми ознакомились журналисты, стали известны подробности одного из кровавых преступлений. Речь идет об убийстве 36-летней уборщицы одной из школ Ангарска, совершенном в 2011 году. В тот вечер Михаил Попков встретил женщину в парке «Современник» в Ангарске, когда возвращался домой после ремонта квартиры. Между ними возник конфликт, в результате чего маньяк напал на женщину. Попков сначала жестоко избил ее, затем задушил, а после ударил топором по голове. Тело жертвы он перетащил в кирпичное сооружение в парке, облил ацетоном и поджег. Что известно о личности самого жестокого маньяка России и его кровавых преступлениях — в материале URA.RU.