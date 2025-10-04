Убийство семьи известного коммуниста в Якутии получило неожиданный поворот

В убийстве женщины и ее одиннадцатилетнего сына в Якутске подозревается несовершеннолетняя дочь жертвы. Об этом сообщают журналисты, ссылаясь на источник. Причем отмечается, что убита именно семья известного в Якутии коммуниста и участника СВО Саввы Михайлова, который погиб еще в 2023 году.