Житель Самарской области заплатил полмиллиона за оправдание терроризма

Он поддерживал украинское вооружённое формирование.

Сотрудники УФСБ России по Самарской области установили причастность жителя города Чапаевска к публичному оправданию терроризма в интернете.

В августе 2024 года мужчина опубликовал под видеозаписями в YouTube комментарии, оправдывающие деятельность так называемого «Легиона “Свобода России”.* Это украинское вооружённое формирование запрещено в РФ решением Верховного суда. Высказывания чапаевца попали в поле зрения сотрудников ФСБ.

Наказание последовало ровно год спустя. 25 августа 2025 года Центральный окружной военный суд признал мужчину виновным в оправдании терроризма (ч.2 ст. 205.2 УК РФ) и оштрафовал его 550 тысяч рублей, а также на два года лишил права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов в интернете.

* Решением Верховного Суда РФ от 16.03.2023 №АКПИ23−101с организация «Легион “Свобода России” признана террористической и ее деятельность на территории РФ запрещена.